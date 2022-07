MediaWorld punta sull'Italia: a Roma apre il terzo Tech Village d'Europa

Apre a Roma il MediaWorld Tech Village, un vero e proprio tempio della tecnologia ideato da MediaWorld e disegnato dall’architetto Fabio Novembre e il suo studio. Con questo format rivoluzionario MediaWorld, leader in Italia nella distribuzione di elettronica e parte del gruppo internazionale MediaMarktSaturn Retail Group, continua a guidare la crescita dell’elettronica di consumo nel Paese, a partire dalla capitale.

Il nuovo Tech Village si trova all’interno della Galleria commerciale Porta di Roma. È un «experience center» di oltre 6500 mq volto all’innovazione con 140 tra addetti esperti e consulenti, pronti ad accogliere ed orientare visitatori e clienti. Le persone non solo possono scoprire, acquistare e testare in anteprima i prodotti, ma anche ricevere formazione e conoscere nel dettaglio tecnologia ed elettronica - dai sistemi professionali a prodotti entry-level - per la casa, il tempo libero, l’ufficio e le varie professioni. Sono inoltre presenti aree dedicate agli eventi e all’intrattenimento, in cui divertirsi o coltivare le proprie passioni.

«Il Tech Village è stato ideato come un hub esperienziale, poliedrico e contemporaneo. Un format innovativo che ci permette di rispondere a diversi obiettivi: offrire entertainment e formazione per rendere semplice e alla portata di tutti la tecnologia e allo stesso tempo soddisfare le nuove esigenze delle persone, a cui offriamo consulenza sempre più sartoriale, aiutandole a orientarsi meglio nelle loro scelte d’acquisto, grazie ad una relazione personale e diretta. - Ha affermato Luca Bradaschia, Amministratore Delegato di MediaWorld Italia. - Nel Lazio siamo presenti con 8 punti vendita che coinvolgono un totale di circa 380 collaboratori e abbiamo scelto di continuare a investire nella Capitale perché crediamo fortemente nelle potenzialità di questo territorio per la crescita e la digitalizzazione in generale del Paese».

Il concept architettonico del Tech Village si ispira a quello della tipica piazza italiana, definita perimetralmente dai porticati esterni in cui sono ospitate le 18 botteghe tecnologiche, fucine del know-how tecnologico. Qui si trovano le sezioni dedicate a ciascun ambito dell’elettronica gestite dai major brand partner di MediaWorld. Il fronte della galleria del centro commerciale ha un forte impatto comunicativo e riassume il tema della digitalizzazione attraverso l’utilizzo di un rivestimento ad effetto pixel nei colori del brand con sfumatura verso l’ingresso.

All’interno, l’area centrale è animata dal «mercato», mentre nel cuore della piazza pulsano di vitalità le aree eventi ed experience all’insegna dell’intrattenimento. La galleria perimetrale delle «botteghe tecnologiche» è invece sovrastata da un ledwall che percorre il perimetro a 360° come in una grande arena della tecnologia caratterizzata da comunicazione e design.

«Lo spazio, come in un’architettura urbana, segue un layout concentrico pensato per guidare le persone in un’esperienza emotiva e di incontro umano, agevolato per esempio dai salotti lounge che rallentano e rilassano i flussi all’interno del Tech Village. Anche i materiali, gli arredi e i colori sono stati scelti per accompagnare verso scoperta e conoscenza. Il legno naturale domina l’area delle botteghe, mentre il rosso tipico dell’insegna è un accento sui toni caldi delle pareti e delle pavimentazioni», ha dichiarato l’architetto Fabio Novembre.

Test, simulazioni, anteprime, training e consulenze personalizzate aiutano a vivere a 360° la tecnologia e integrano l’incontro con i principali marchi partner di MediaWorld - Apple, De'Longhi, Dyson, Group Seb, Haier, Lenovo, LG, Logitech, Oppo, P&G, Philips TV & Sound, Samsung, Sony, Xiaomi - che hanno scelto il Tech Village per evolvere l’approccio ai consumatori, all’insegna della competenza e dell’affidabilità.

Il Tech Village, il terzo in Europa, dopo Milano e Rotterdam, è parte integrante della strategia evolutiva omnicanale di MediaWorld che mette al centro il Cliente, combinando bisogno, scoperta e passione, attraverso tutti i touch point, dall’online al negozio fisico. L’apertura del Tech Village a Roma, insieme a quelle previste nel corso dell’anno e le modernizzazioni di 40 punti vendita già attivi, ribadisce l’impegno di MediaWorld nel creare valore e mantenere una forte connessione con l’intero territorio, continuando ad introdurre format innovativi, in sinergia con l'e-commerce. Una differenziazione che permette a MediaWorld di riconfermarsi il punto di riferimento per la tecnologia e l’elettronica, rispondendo con affidabilità e competenza alle esigenze in costante evoluzione degli italiani.

