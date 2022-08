McDonald's assume a Roma: «Cerchiamo 100 persone». Come candidarsi

McDonald's cerca 100 persone per rafforzare i team dei suoi ristoranti di Roma, in particolare dei locali in via Nazionale, via del Tritone, Piazza S. Giovanni Battista de La Salle, viale di Valle Aurelia, Piazza Pio XI e zona Monteverde in via Castellina Marittima. È quanto si legge in un comunicato della multinazionale che ha dato il via alle selezioni online «per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Roma del McDonald's Job Tour, che si terrà nella prima metà di settembre».

«Il McDonald's Job Tour - si legge - è l'evento itinerante di selezione del personale organizzato per le assunzioni McDonald's su tutto il territorio italiano». Entro il 31 agosto i candidati potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio curriculum.

«Ai candidati idonei - spiega il comunicato - verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i punti di forza. Coloro che supereranno il test riceveranno dall'azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald's Job Tour, dove avranno accesso ai colloqui individuali». Le nuove assunzioni, sottolinea l'azienda, «rientrano nel piano di crescita nazionale che quest'anno prevede l'assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Agosto 2022, 11:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA