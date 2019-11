Vengono da Roma due dei migliori direttori di ristoranti McDonald’s al mondo

Salvatore Meschino, direttore del McDonald’s di via del Tritone, e Simona Valacchi, direttrice del ristorante di via Appia, riceveranno il Ray Kroc Award 2019 come migliori direttori di un ristorante McDonald’s nel mondo. Un riconoscimento che riceve solo l’1% dei 37.000 store manager nel mondo. Salvatore Meschino e Simona Valacchi avranno anche l’opportunità di partecipare alla premiazione che si terrà in Florida, ad Orlando durante il Ray Kroc Award Gala il 22 aprile 2020.



Il Ray Kroc Award è il premio internazionale - dedicato al fondatore di McDonald’s - e che ogni anno viene assegnato ai migliori direttori dei ristoranti nel mondo che hanno raggiunto risultati eccellenti e che rappresentano appieno i valori della cultura McDonald’s. I 365 direttori sono stati scelti dai franchisee McDonald’s e dal management, che li hanno così premiati per il loro lavoro, la loro dedizione e l’impegno verso l’azienda e i suoi clienti.



Salvatore Meschino ha iniziato la sua carriera in McDonald’s a 17 anni, dopo che un grave infortunio non gli ha permesso di realizzare il suo sogno di diventare un calciatore professionista. Dopo un anno, ha avuto un’opportunità di crescita all’interno dell’azienda e ha deciso di lasciare gli studi per dedicarsi interamente a questa nuova esperienza. Nel giro di pochi anni, Salvatore è diventato Vice Direttore e poi Direttore.



«Sono orgoglioso per il premio ricevuto e ringrazio la mia squadra per avermi supportato in tutti questi anni, senza di loro non avrei mai raggiunto questi traguardi - dichiara Salvatore Meschino - Un ringraziamento va anche al mio licenziatario che ha sempre creduto in noi e che ci ha trasferito tutta la sua passione per quest’azienda».



Simona Valacchi, 43 anni, ha iniziato il suo percorso in McDonald’s nel 2000. Quello che pensava potesse essere un lavoro solo temporaneo è diventato poi la sua passione più grande e solo in un anno è riuscita a diventare manager. Nel 2007 è diventata Vice Direttrice e poi Direttrice nel 2009.



«Ho fatto tanta strada per arrivare fin qui e ricevere questo premio mi rende profondamente fiera di me, ma soprattutto della mia squadra. Senza queste persone non avrei potuto raggiungere questo traguardo e se sono stata scelta fra i tanti direttori nel mondo è anche merito loro. - dichiara Simona Valacchi - Più che un team di lavoro, considero la mia squadra una famiglia e questo ci permette di vivere con passione i nostri ruoli».



L’iniziativa è una conferma dell’attenzione che McDonald’s, con 24.000 dipendenti e 600 ristoranti in Italia, dedica ai suoi dipendenti. Nel sistema McDonald’s il merito, le pari opportunità e la crescita professionale sono pilastri fondamentali. Attraverso la formazione chiunque può arrivare a ricoprire ruoli di responsabilità a livello nazionale e internazionale, basti pensare che il 50% del personale di sede ha iniziato il proprio percorso all’interno di un ristorante.

Lunedì 18 Novembre 2019, 18:54

