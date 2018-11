Si accendono le luci, inizia il Natale di McArthurGlen Castel romano designer Outlet

Magica accensione dii eSabato 10 novembre alle 18.00. Come ogni anno il centrosi illumina per festeggiare ilcon un momento festoso e solenne allo stesso tempo. Domani alle ore 18.00 a Castel Romano Designer Outlet un bambino schiaccerà il magico pulsante e in pochi istanti il pubblico assisterà alla suggestiva accensione delle 20.000 luci dell’, del magico tunnel luminoso, della grande ghirlanda, delle stelle scintillanti e di tutte le luminarie distribuite lungo tutto il Centro, per un totale di 150.000 luci.LEGGI ANCHEProprio sotto l’albero, in Piazza Marco Aurelio, subito dopo l’accensione si esibiranno i Phonema Gospel Singers in un coinvolgente concerto di musiche del repertorio classico e contemporaneo. Tra i decori che si inaugureranno sabato, anche la piramide di palle di Natale giganti in Piazza del Colosseo, set perfetto per le foto scattate nel periodo delle feste. Prossimo appuntamento delle feste l’8 dicembre alle 17.00 con la magica nevicata artificiale, mentre nei weekend del 15-16 dicembre e 22-23 dicembre Babbo Natale sarà sulla sua slitta luminosa per abbracciare e fotografarsi con i bambini del centro. Nuovi brand arricchiscono l’offerta di Castel Romano Designer Outlet in questo periodo. Da pochi giorni ha aperto Momonì, il brand italiano di NYKY, che crea look eleganti e sofisticati con materiali morbidi, stampe originali e dettagli chic. Inaugura domani Rebel Queen, il brand “urban” di Liu Jo creato per donne alla ricerca di uno stile essenziale ma dinamico, con un’inedita interpretazione dell’eleganza. Tra i negozi per la casa c’è il nuovo punto vendita Rowenta, mentre per la gioia dei più piccoli ha aperto i battenti Toys con te. Una chicca in più per rendere unici i propri regali: dall’8 al 23 dicembre, tutti i sabato e domenica, i clienti del centro potranno usufruire del servizio gratuito della personalizzazione dei propri acquisti con borchie, strass e perline. Castel Romano Designer Outlet Via Pontina, uscita Castel Romano, Roma Orari: lun-ven 10,00 – 20,00 sab-dom 10,00-21.00