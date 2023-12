Maxitamponamento tra tir, un morto e 2 donne gravi

di Mario Antoni

Un maxi tamponamento a catena, sul Gra ha provocato un morto, sei feriti ed ha mandato il traffico in tilt in tutta la Capitale. La tragedia in cui ha perso la vita il sessantunenne di nome Mauro Palombelli, la cento ottantasettesima vittima dall'inizio dell'anno sulle strade della Roma e provincia è avvenuta ieri mattina intorno alle 9,30, al chilometro 62,900, tra le uscite Pisana e Magliana, in carreggiata esterna. Gli agenti della polizia Stradale di Settebagni hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. Dai rilievi, effettuati mentre il traffico veicolare è stato deviato dagli stradini dell'Anas sulle complanari per faro defluire poi sulle consolari, sarebbe stato proprio il camion guidato dalla vittima ad andare a sbattere contro un altro tir che trasportava fiori e il cui conducente è stato poi trasferito in gravi condizioni all'ospedale Sant'Eugenio. Quest'ultimo, a causa del violento urto con il primo autocarro, ha sbandato verso sinistra colpendo una macchina che a sua volta ne ha colpito una seconda.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Dicembre 2023, 06:00

