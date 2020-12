Follia a Roma, maxi assembramento degenera in rissa al Pincio. Moltissimi senza mascherina. I VIDEO

Follia a Roma. Oggi pomeriggio, tra Piazza del Popolo e il Pincio, è andata in scena una maxi rissa tra giovanissimi, che ha fatto ovviamente saltare ogni possibile regola anti-covid. Secondo le primissime ricostruzioni un numero enorme di ragazzi si sarebbe dato appuntamento nel cuore del centro di Roma per affontarsi: dopo pochi minuti il maxi assembramento - nel quale molti dei ragazzi non indossavano la mascherina - è degenerato in un'enorme rissa. Le immagini che riportiamo da youtube non hanno bisogno di alcun commento

Numerose le segnalazioni arrivate alla polizia e ai carabinieri, ma le forze dell'ordine sono interventute, quando le acque si erano calmate. Sui social network, intanto, si stanno diffondonendo le incredibili immagini di questo pomeriggio. Account come welcome to favelas, ma non solo, stanno diffondendo le immagini della rissa.

Immagini che lasciano sbigottiti, sia per la violenza della rissa, sia per il momento storico che stiamo vivendo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Dicembre 2020, 23:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA