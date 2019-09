Maxi operazione dell'Ama: rimosse 30 tonnellate di rifiuti abbandonati

Oltre 30 tonnellate di rifiuti abbandonati sono stati rimossi da una squadra specializzata dell'Ama nel corso di un'operazione ingente, durata tre giorni, che ha previsto la rimozione scarichi illeciti presso un'area parcheggio in via G.B. Valente nel V municipio di Roma. Secondo quanto riporta il comuicato dell'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti nella Capitale, delle trenta tonnellate totali che sono state avviate presso i centri di trattamento e recupero, 12 tonnellate sono di scarti edili-inerti e 2 tonnellate sono costituite da materiali ingombranti. L'intervento di pulizia, richiesto dagli uffici municipali e svolto in collaborazione con il servizio giardini di Roma Capitale, ha visto quotidianamente impegnati 3 operatori con il supporto di 1 autocarro con cassa ragno e 1 bobcat. Martedì 10 Settembre 2019, 16:00

