di Valeria Arnaldi

Chiuso per quattordici anni per le indagini archeologiche preliminari alla realizzazione del progetto di recupero e restauro, da ieri il Mausoleo di Augusto è nuovamente - e finalmente - aperto al pubblico. «Abbiamo lavorato a questo traguardo con impegno e tenacia, sostenuti dal mecenatismo della Fondazione Tim», ha dichiarato la Sindaca Virginia Raggi, che ha voluto condividere la prima giornata di visite con rappresentanze delle categorie più colpite dalla pandemia, da medici e infermieri a commercianti e ristoratori.



«Questa prima giornata di visita è il simbolo importante di una ripartenza per la città e per il Paese», ha spiegato. Edificato nel 28 a.C., il monumento funerario per Augusto e la sua famiglia, con un diametro complessivo di quasi 90 metri e un'altezza presunta di 45, è il più grande sepolcro circolare del mondo antico. Importanti le operazioni di restauro. La sistemazione di molte concamerazioni interne e l'avvio dell'allestimento dell'iter museale ha consentito di anticipare l'apertura al pubblico, che potrà visitare l'area centrale, in piena sicurezza, anche con il cantiere ancora in corso. La prima fase di restauro conservativo si è conclusa nel 2019 ed è stata realizzata con un imponente finanziamento pubblico: 4.275.000 euro, dei quali due milioni dal Mibact, gli altri da Roma Capitale.



Ora si procede alla valorizzazione del monumento, con lo stanziamento di Fondazione Tim. Non solo. Parallelamente ai restauri, in vista della più ampia riqualificazione della piazza, si è proceduto allo spostamento dei capolinea dei bus e all'eliminazione dei parcheggi. Le prime visite gratuite per tutti, fino al 21 aprile, sono già sold out. E ora si prenota per il periodo dal 22 aprile - data da cui peraltro il percorso si arricchirà di contenuti in realtà virtuale e aumentata - al 30 giugno. Per l'intero anno, l'accesso per i residenti sarà gratuito. Un tesoro restituito alla città.



riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 08:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA