Ancora nessuna traccia di Mauro Buttarelli, scomparso con il trattore: si teme il peggio

Il fragore delle pale di “Drago”, l'elicottero dei vigili del fuoco, ha rotto per ore il silenzio della campagna dei monti Prenestini. Con potenti binocoli e sistemi di video localizzazione, gli esperti del nucleo specializzato in sistemi aeromobili e pilotaggio remoto del comando provinciale cercano uno scomparso.

Dopo sei giorni ininterrotti di ricerche gli investigatori temono il peggio, per Mauro Buttarelli, l'agricoltore cinquantanovenne scomparso nel nulla con il suo trattore ad Olevano Romano, in provincia di Roma. La prefettura ha attivato il piano di ricerche che prevede uno speciale protocollo per la ricerca delle persone scomparse con l'utilizzo delle unità cinofile ed elicotteri per localizzare le tracce dall'alto con il personale di terra costituito da polizia, carabinieri, forestali e volontari del soccorso.

Un mistero avvolge la scomparsa di Mario Buttarelli, conosciuto nel comune di ottomila abitanti, che si erige sul Monte Celeste a cinquanta chilometri da Roma, con il soprannome di “Totò”. Infatti l'uomo era a bordo del suo trattore quando è svanito nel nulla e si trovava, secondo le testimonianze nella zona di ponte Orsini ai confini tra Olevano, Genazzano e Paliano. Un territorio insidioso e pieno di buchi e anfratti dove Mauro potrebbe essere precipitato, aver accusato un malore o essersi imbattuto con qualche malintenzionato che lo ha rapinato. In quell'area i telefoni cellulari non hanno copertura radio e quindi sarebbe stato impossibile per “Totò” lanciare l'allarme.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 18:34

