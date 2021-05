Maturità, il Lazio pronto a vaccinare gli studenti

Entro il 2 giugno, la Regione Lazio organizzerà un “open day” vaccinale per gli studenti che affronteranno gli esami di maturità. Lo annuncia l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato: «Lo scopo è dare ai ragazzi la possibilità di fare l’esame più in tranquillità. Gran parte del personale scolastico, docente e non docente, avrà avuto il vaccino ed è importante che lo abbiano anche gli studenti dopo due anni difficili anche per lo studio e la vita sociale». Ieri nel Lazio si sono contati 577 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 44 rispetto a sabato), con 322 contagi a Roma. Morte altre 14 persone (+9) ma nessun decesso nelle province. In riduzione i ricoverati (1.548, meno 43 rispetto alle 24 ore precedenti), mentre le terapie intensive sono 236 (+3).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Maggio 2021, 09:02

