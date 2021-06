Maturità, il signor Mariuccio prende il diploma a 84 anni: «Studiare mi riempie di gioia»

Mario Marcelli ha 84 anni, ma da oggi può finalmente definirsi maturo. Il signor Mariuccio - così è noto a chi lo conosce - è infatti diventato oggi, con l’esame di Maturità sostenuto presso l’IIS Paolo Baffi, il più anziano diplomato di Fiumicino, dopo aver preso la licenza media a 80 anni: una storia bella e commovente, raccontata oggi dalla testata Il Faro Online.

Mariuccio, nato a Roma il 20 giugno del 1937, ha lavorato per tutta la vita e non aveva mai potuto finire gli studi: dopo aver fatto le elementari, aveva infatti lasciato la scuola per lavorare in falegnameria. Un lavoro che gli è costato un pollice della mano sinistra, perso in un brutto incidente: «Studiare mi riempie di gioia», ha detto oggi davanti alla sua commissione. «Ringrazio i professori e l’Istituto Paolo Baffi per avermi dato questa possibilità, nella vita non bisogna mai arrendersi e penso che il mio percorso non termini qui». E chissà che con queste parole il signor Mariuccio non faccia capire di voler prendere anche una laurea: meglio tardi che mai.

