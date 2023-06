Mattia Esposito scomparso da Centocelle, il 17enne sparito mentre andava a scuola. La mamma: «Aiutatemi»

di Redazione Web

Mattia Esposito è scomparso da Centocelle a Roma. Il giovane, un 17enne, è sparito mentre andava a scuola e di lui non si hanno più notizie da martedì. A rendere nota la notizia è stata la mamma di Mattia che, su un gruppo social, ha chiesto aiuto agli abitanti del popoloso quartiere romano.

Sono ore d'apprensione per i famigliari, infatti, che non vedendolo più rientrare, preoccupati per la sua prolungata assenza da casa, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e non solo.

Mattia Esposito scomparso da Centocelle

Sui social network è partita una vera e propria catena, iniziata dall'appello di mamma Francesca e proseguita da amici, parenti e conoscenti e che si sta espandendo a macchia d'olio.

L'appello

«Questo ragazzo si chiama Mattia Esposito, è un mio alunno di quarta, da martedì 30 maggio non si hanno più notizie - scrive su Facebook la sua docente Paola -. È uscito di casa per recarsi a scuola, I.I.S Giorgi-Woolf viale Palmiro Togliatti, Roma, ma non è mai arrivato. Vi prego di diffondere. E nel caso contattare le forze dell'ordine o contattare sua madre al numero: 389 8438134».

