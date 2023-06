Mattia Esposito, ritrovato il 17enne scomparso da Centocelle. Il messaggio della mamma: «Sta bene»

di Redazione Web

Mattia Esposito, scomparso da Centocelle a Roma, è stato ritrovato. Il giovane, un 17enne, era sparito da Tor de' Schiavi, mentre andava a scuola e di lui non si avevano più notizie da martedì. A rendere nota la notizia era stata la mamma di Mattia che, su un gruppo social, ha chiesto aiuto agli abitanti del popoloso quartiere romano. E,a desso, ha informato tutti coloro che si era preoccupati mettendo un post su Facebook: «Sta Bene».

Sono state ore d'apprensione per i famigliari, infatti, che non vedendolo più rientrare, preoccupati per la sua prolungata assenza da casa, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e non solo.

Sta bene lo studente scomparso da Roma il 30 maggio, dopo essere uscito per andare a scuola. E' stato ritrovato dalla Polizia nella Capitale. I genitori avevano lanciato per lui un appello in diretta con Federica Sciarelli nell’ultima puntata di #chilhavisto. Grazie a tutti. pic.twitter.com/eD8IkRUA3h — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 1, 2023

Mattia Esposito ritrovato

Sui social network era partita una vera e propria catena, iniziata dall'appello di mamma Francesca e proseguita da amici, parenti e conoscenti e che si è espansa a macchia d'olio arrivando fino alla Campania e alla Sardegna.

L'appello

«Questo ragazzo si chiama Mattia Esposito, è un mio alunno di quarta, da martedì 30 maggio non si hanno più notizie - scriveva su Facebook la sua docente Paola -. È uscito di casa per recarsi a scuola, I.I.S Giorgi-Woolf viale Palmiro Togliatti, Roma, ma non è mai arrivato. Vi prego di diffondere. E nel caso contattare le forze dell'ordine o contattare sua madre al numero: 389 8438134».

Appelli che, fortunatamente, sono serviti per ritrovare il giovane. Come ogni giorno, il ragazzo era uscito di casa martedì scorso per andare a scuola, ma in classe non era mai entrato. Quando era uscito di casa per raggiungere il liceo Giorgi-Woolf sulla Casilina indossava jeans, una maglia scura, scarpe nere e aveva uno zaino grigio; da quel momento si erano perse le sue tracce.

Al momento non è noto il motivo del suo allonatamento da casa ma, secondo una primissima ricostruzione, il giovane è stato ritrovato al parco degli acquedotti.

