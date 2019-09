Matteo, studente disabile bloccato in metro. Il rettore di Roma Tre: «Potrà rifare l'esame, è un atto dovuto»

Nel frattempo Leggo ha provato a contattare diverse volte l'assessore alla Persona, Scuola e Comunità sociale di Roma Laura Baldassarre per chiedere un parere sulla vicenda di Matteo, ma ad oggi - nonostante i ripetuti tentativi - non c'è stata alcuna risposta.

Giovedì 5 Settembre 2019, 22:31

Un lieto fine dopo la vergogna per un'intera città., lodi Roma Tre che hadopo essere rimasto, potrà presentarsi dalla sua docente prima della prossima sessione. Lo ha annunciato il rettore della terza università di Roma,A raccontare l'inferno vissuto da Matteo era stato proprio Leggo: il ragazzo, partito in treno da Aprilia, era giunto ae aveva preso laa Termini. Giunto alla stazione di, quella più vicina all'università, Matteo aveva trovato l'e non poteva uscire sulla sua sedia a rotelle. Anche alla fermata di Eur Magliana, la stessa situazione: ascensori fuori uso a causa del maltempo. E alla fine, l'unica soluzione era quella di scendere a Eur Fermi, dove non ci sono barriere architettoniche, ma a quel punto era troppo tardi per sostenere l'esame e lo studente non ha potuto far altro che chiamare la madre e farsi venire a prendere.Una volta contatta la docente, Matteo aveva ricevuto la più scottante delle notizie: niente possibilità di ripetere l'esame a settembre. Lo studente avrebbe quindi dovuto presentarsi solo alla prossima sessione, quella di gennaio, ma il rettore di Roma Tre ha deciso di venirgli incontro, come scrive il quotidiano La Repubblica. «Si tratta di un atto dovuto della nostra università nei confronti di Matteo: potrà sostenere di nuovo l'esame nei prossimi giorni. Il nostro ateneo è attivo in prima linea per il diritto allo studio delle persone con disabilità, non potremmo mai negare questo a Matteo» - ha spiegato- «Conosciamo bene la situazione di degrado della stazione Marconi, che si trova proprio davanti all'ingresso della Facoltà di Lettere: ci siamo anche attivati per farci carico della pulizia delle scale esterne». La vergogna per una capitale europea come Roma, che in tempi antichi è stata la culla della civiltà, è destinata però a durare a lungo dopo quanto accaduto.