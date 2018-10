Matteo Salvini in visita alla caserma Maurizio Giglio del nucleo volanti: la foto di gruppo

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Visita a sorpresa dialla storicain Via Guido Reni. Il vicepremier e ministro dell'Interno si è infatti recato a far visita e a salutare il nucleo volanti di Roma nella serata di giovedì 11 ottobre. Di servizio in quel momento era il secondo nucleo volanti. Ovviamete il saluto del vicepremier è stato immortalato dai presenti con una foto di gruppo. La visita del ministro Salvini alla caserma della polizia è arrivata nello stesso giorno in cui il carabiniere Francesco Tedesco ha ammesso il pestaggio di Stefano Cucchi all’udienza del processo per il decesso del geometra romano nell'ottobre del 2009.