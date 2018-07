LEGGI ANCHE > MATTEO BARBIERI GIALLO SULLO SMART WATCH

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si terranno venerdì mattina alle 10 i funerali di, il diciannovenne romano ritrovato senza vita sulla via Braccianese dopo che era sparito per circa 10 giorni. Le esequie si terranno presso la chiesa di San Fulgenzio alla Balduina.Matteo era sparito dopo aver staccato dal suo lavoro di cameriere al ristorante I Capperi; da lì, dopo aver mandato un sms alla fidanzata, si era avviato verso casa ad Anguillara, dove divideva un appartamento con un amico. In realtà Matteo non è mai arrivato a casa, ed il suo corpo è stato trovato soltanto venerdì scorso, accanto alla sua moto. Gli amici e i parenti lo avevano cercato invano per giorni e giorni, senza trovare alcuna traccia, poi venerdì il ritrovamento casuale.Nei giorni scorsi è stata disposta l'autopsia del ragazzo e le analisi del caso sui vestiti indossati da Matteo. Gli esiti di questi esami sono attesi nei prossimi giorni.