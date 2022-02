Corviale, Mattarella inaugura un campo per Calciosociale: «Un luogo di speranza e fiducia». L'emozione dei ragazzi

«Buongiorno Presidente. Io mi chiamo Daniel, ho 15, sono un ragazzo di Corviale e da grande voglio fare l'elettrotecnico».

Schietto, diretto, senza troppe formalità: lui, il ragazzo di Corviale, ha occhi e capelli nerissimi, un viso simpatico, pulito e un enorme senso di appartenenza. Il Presidente seduto davanti a lui, che lo sta ascoltando, è Sergio Mattarella che questa mattina ha voluto essere presente all'inaugurazione del campo di calcio a 11 di Calciosociale e di un parco gioco per bambini, a Corviale. All'ombra del serpentone, quindi, in quella estrema periferia che per troppi anni ha fatto parlare di sé per il degrado e la criminalità. Ma che adesso, grazie ai progetti come Campo dei Miracoli, sta diventando una fucina di valori, cultura e inclusione.

Il Presidente Mattarella ha incontrato i ragazzi e le loro famiglie e i volontari nel nuovo campo di calcio dei Miracoli, realizzato anche con il sostegno della Regione Lazio e l'Ater Roma, per l'inaugurazione del nuovo campo con lo slogan "Vince solo chi custodisce". Mattarella ha ascoltato tutte le testimonianze e poi è salito sul palco, per ringraziare tutti dell'impegno: «Qui c'è una straordinaria manifestazione di quello che emerge nella società. È un luogo che esprime speranza e fiducia. Ho saputo che qui al Calciosociale applicate la regola per cui i rigori li tirano tutti, anche i ragazzi più deboli: se fosse stata applicata quando ero ragazzino, questa regola mi avrebbe consentito di tirarne di più»

Tra i giovani calciatori, il primo a prendere la parola davanti a una platea di autorità tra cui, oltre al Presidente della Repubblica, c'erano anche il sindaco di Roma Gualtieri, il presidente della Regione Zingaretti e il presidente del Coni Malagò è stato proprio il 15enne Daniel: «Sono uno dei ragazzi di Calciosociale, mi ha cambiato la vita, mi sta aiutando a percorrere una strada diversa. Qui mi hanno aiutato anche a studiare, tante volte mi hanno dato una mano per fare i compiti. Per noi Calcio Sociale è un sogno. Voglio dire: questi campi non sono per l'Accademia, sono proprio per noi ragazzi». Ha i piedi per terra, Daniel, vuole fare l'elettrotecnico, non il calciatore. Da Calciosociale però sta imparando le regole del gioco, anche quelle della vita.

L'artefice di tutto questo è Massimo Vallati che, 17 anni fa, ha dato il via al progetto Calciosociale quando lì, in quell'area verde, non c'era proprio niente. E oggi era emozionatissimo nel veder realizzare un altro pezzo del suo sogno: «Questo è il sogno di tutti noi - ha assicurato - e quando ne hai uno, lo devi custodire . Presidente, la sua presenza qui, oggi, è una grande carezza al cuore. Vogliamo cambiare le regole calcio: è lo sport più diffuso e il più grande fenomeno sociale al mondo. Noi lottiamo contro la violenza a tutto tondo: da quella dei campi di calcio dilettantistico fino al razzismo in serie A. Il calcio può essere la più grande palestra di vita, qui promuoviamo il tifo etico, gli ultras poetici con cori di bellezza».

Sport e senso civico, gli educatori aiutano questi ragazzi a crescere e cercare una strada sicura. La storia più toccante è stata quella di Caterina che non ha retto l'emozione, è scoppiata in un pianto liberatorio, nel raccontare la sua esperienza di vita. «Sono entrata qui che avevo 12 anni ora ne ho 24. Giravamo per quartiere solo per giocare a calcio e poi un giorno ci hanno detto di andare a giocare in un campo vero. Da lì è diventato un appuntamento fisso, tutti i giorni. Qui mi hanno aiutato a prepararmi per l'esame di terza media e sempre qui mi hanno sgridato per un debito in storia. Sempre qui sono tornata, dopo due anni a Milano, dove sono andata a vivere per scappare dai miei ricordi. Ne volevo di nuovi. Ma poi ho capito che scappare è inutile: i dolori ti seguono, bisogna sempre affrontarli. E sono tornata a Roma, a Corviale. Si dice sempre che il posto più sicuro è a casa ma quando non è casa che si fa? Io ho provato a scappare ma non è servito. Oggi questa è la mia casa, sicura. E lavoro qui per dare speranza a tutti gli altri come me».

Sul palco, oltre a Vallati, il giovane Daniel e Caterina, è salita anche Giulia,11 anni, viene da un altro quartiere ma vedeva il campo dal suo giardino e sognava di andarci: oggi è fortissima con il pallone. E poi hanno preso la parola due donne: una mamma e una nonna che nell'esperienza di calcio Sociale hanno trovato la forza per crescere i loro figli e nipoti.

«Vivo qui da 36 anni – racconta Sonia – qui sono diventata mamma e mio figlio gioca al Calcio Sociale. Ho fatto tante battaglie con i comitati: anche solo per avere un capolinea o il mercato: cose normali in tanti altri quartieri. Abbiamo sentito anche tante promesse e tanti progetti, ci abbiamo sempre creduto. Ci volevamo credere perché ne avevamo bisogno: se ci fosse stato Calcio Sociale tanti anni fa, quando ero piccola io, tanti di noi si sarebbero salvati. Ora pensiamo al futuro dei nostri figli».

Anche nonna Vermiglia sale sul palco, con la voce tremante perché davanti a lei c'è il presidente Mattarella: “ho cresciuto io i miei nipoti dopo la morte del padre, non sapevo dove portarli fino a quando ho scosperto calcio Sociale. Sono sicura che da qui nascerà una bella periferia. Corviale si sta trasformando”.

E poi, direttamemte sul nuovo campo, si è svolta la cerimonia inaugurale durante la quale i ragazzi hanno consegnato la maglia della squadra al Presidente Mattarella mentre dal Serpentone tante famiglie erano affacciate alle finestre, per seguire quell'evento così particolare, in una mattinata da ricordare.

