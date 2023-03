Metro C, Chiesa Nuova e Amba Aradam: già "partite" le nuove stazioni

di Emiliano Pretto

La fermata Chiesa Nuova della linea C si farà e sarà una stazione museo. Come quella sotto piazza Venezia e come Colosseo e Amba Aradam, che saranno pronte entro la fine del 2024. La conferma arriva da Maria Lucia Conti, commissaria del Governo per la linea C e i nuovi tram di Roma.

I dubbi che sono stati spazzati via nel corso di un'audizione della commissaria in Comune. «Chiesa Nuova è confermata, anche dalla Soprintendenza- ha spiegato Conti- Speriamo di non trovare grosse presenze archeologiche ma se anche fosse, tramite il prontuario tecnico, le sposteremo provvisoriamente per poi ricollocarle».



Ora è partita la corsa contro il tempo per poter lanciare i cantieri dell'intera tratta T2 tra Venezia e Mazzini, già finanziati, insieme a quello di piazza Venezia, i cui lavori preliminari (lo spostamento dei sottoservizi), partiranno a maggio, dopo la tappa del Giro d'Italia. «Se attiveremo i lavori per la T2 con Venezia - ha detto Conti- ci vorranno una decina di anni per l'intera tratta, anche se forse sono possibili tempi più brevi». Novità pure per la tratta T1 Mazzini-Farnesina, già finanziata dal Mit. «Si sta valutando- ha chiarito la commissaria- se affidare all'attuale contraente generale anche questa tratta per evitare la cantierizzazione di entrata e uscita della talpa nella zona di Mazzini. Una zona più urbanizzata rispetto a Farnesina. La stazione nascerà alle spalle della Corte dei Conti».



Intanto prende forma l'intervento alla stazione Venezia. Durante i lavori l'aiuola centrale sarà provvisoriamente eliminata e la piazza dovrebbe perdere la sua funzione di rotatoria, pur garantendo il flusso di auto e del tpl su una corsia centrale. Sotto nascerà una stazione museo di 6200 metri quadrati, su 6 piani, già predisposta per la futura linea D.



Una piazza sotto la piazza con collegamenti diretti con Altare della Patria, Palazzo Venezia e Fori. Qui, con la fermata pronta nel 2033, si creerà un grande nodo di scambio con il tram 8 e con nuova tranvia Tva, la cui prima tratta Termini-Argentina sarà pronta per il 2025.



Poi i treni arriveranno a Chiesa nuova e quindi alla stazione San Pietro, nell'area tra Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione, senza interferire con il sottovia Porta Pia previsto per il Giubileo. Infine ecco il nodo di scambio con la linea A, a Ottaviano, e le fermate Auditorium e Farnesina.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 08:21

