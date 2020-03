Massimo Ruggeri, morto lo storico conduttore de "La signora in giallorosso". Aveva 69 anni

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 11:46

Il mondo calcistico romano è in lutto per la morte di. Il popolare giornalista e conduttore televisivo, storico volto del programma "", èquesta notte. AvevaPer tantissimi anni,è stato un volto storico delle emittenti locali romane. Il suo format più famoso, "La signora in giallorosso", è stato un vero punto di riferimento per tanti tifosi della Roma, anche grazie alla presenza di tanti ospiti, tra cui i migliori giornalisti sportivi capitolini di fede giallorossa. Le intuizioni di, nel corso degli anni, si erano rivelate di successo sia in radio che in tv.Sui social, soprattutto sulla pagina ufficiale de "La signora in giallorosso", sono già molti i tifosi che stanno lasciando un ricordo per, uno dei conduttori televisivi romani più amati dal pubblico. Tante pagine Facebook hanno anche ricordato un bellissimo 'primato' di: fu lui, infatti, il primo giornalista a intervistare un giovanissimo Daniele De Rossi appena entrato nella prima squadra della Roma.