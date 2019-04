È morto Massimo Marino, personaggio cult dell'emittenza locale romana

Ultimo aggiornamento: 00:34

Lo conoscevano tutti, anche se molti facevano finta di non averlo mai visto. Era uno dei personaggi più noti dell'emittenza locale romana, volto noto a tutti coloro i quali sono soliti fare zapping dopo la mezzanotte. Purtroppo a soli 59 anni, vero e proprio personaggio cult delle tv locali romane. Ad annunciarlo è stata la compagna sul profilo facebook dia seguito di una lunga malattia, che lo aveva evidentemente fiaccato nel fisico, come avranno notati coloro i quali durante uno zapping notturno si imbatteva nel suo famossissmo "show" Viviroma.Ecco il testo con il quale la compagna Miria ha annunciato laUn'anima meravigliosa ci ha lasciato.Dopo una battaglia senza tregua, affrontata da vero guerriero, Massimo Marino ha abbandonato questa vita terrena.Il suo spirito ora è finalmente in pace.Rimane un vuoto incolmabile per me, per la famiglia e per tutti quelli che lo hanno amato, ma so che avrebbe voluto un epilogo leggero come nel suo stile di persona solare e positiva e quindi mi sento di chiudere con uno dei suoi slogan più conosciuti: bella fratè, enjoy!Miria la sua compagna di vitaera noto al pubblico delle televisioni locali romane per il suo rotocalco, con il quale andava nelle discoteche e nei locali romani a presentare proprietari, gestori, modelle e spogliarelliste. Appuntamento fisso della notte televisiva romana, Massimo Marino si è conquistato la simpatia del pubblico con la sua genuinità e alcuni tormentoni che lo hanno reso celebre. Dal suo classico saluto prima della pubblicità "A Frappe'" accompagnato da un inconfondibile gesto di saluto con la mano, o al più classico "Bella frate'".Massimo Marino, in passato, si è anche più volte canidato alle elezioni sia regionali, sia comunali, sostenendo sindaci di successo come Rutelli e Veltroni. Alle ultime comunali aveva invece appoggiato Alfio Marchini.Massimo Marino ha preso parte ad alcuni film, compreso Grande Grosso e Verdone.