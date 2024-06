Incidente in pista a Vallelunga: morto il pilota Massimo Bottari, caduta fatale con la moto Subito soccorso dal personale del 118 presente e trasportato in ospedale in codice rosso al Sant'Andrea, il 61enne è deceduto poco dopo







di Redazione web Incidente mortale ieri all'autodromo di Vallelunga. Durante le prove libere Massimo Bottari, 61enne di Roma, ha perso il controllo della moto schiantandosi. Soccorso, è stato trasportato in ospedale dov'è poi deceduto. Sul posto i carabinieri della stazione di Campagnano. Subito soccorso dal personale del 118 presente e trasportato in ospedale in codice rosso al Sant'Andrea, il 61enne è deceduto poco dopo. La vittima viveva nella zona della Garbatella, Bottari era molto conosciuto anche perché faceva parte del Motoclub Rosmas, la federazione motociclistica italiana che promuove lo sport sulle due ruote. Saputa la notizia in tanti hanno invaso la pagina social di Bottari, ex studente dell'Itis Giuseppe Armellini di San Paolo. Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Giugno 2024, 18:42

