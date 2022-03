Marzo donna 2022, tutti gli appuntamenti a San Cesareo: tra gli ospiti Komen Italia, Elena Bonelli e Vladimir Luxuria

Il Comune di San Cesareo giunge alla quarta edizione di Marzo Donna, che quest’anno avrà il titolo “La Donna ed il femminile tra passato, presente e futuro”. Gli eventi in calendario si terranno presso la Biblioteca Comunale a partire da martedì 8 Marzo per concludersi domenica 10 Aprile.

“La programmazione culturale spazia dalla musica, all’arte, alla letteratura, alla salute, alla sociologia, alle tematiche più attuali come le questioni di genere – racconta l’Assessora alla Cultura Emanuela Fondi – e vanterà ospiti eccellenti fin dalla prima data. In apertura avremo Edith Gabrielli, Presidente del Complesso del Vittoriano e Palazzo Venezia di Roma; la Consigliera Regionale Michela Califano ed il Prof. Piero Carfagna del Policlinico Gemelli; Clelia Piperno, costituzionalista nonché docente presso l'Università di Teramo; Valeria Fedeli, Senatrice della Repubblica nonché ex Ministra della Pubblica Istruzione; Vladimir Luxuria; Elena Bonelli, conosciuta come "La Voce di Roma", la Casa Rifugio di Valmontone La Ginestra ed il Telefono Rosa; la Komen Italia... Sarà un Marzo Donna meraviglioso e invito i cittadini a partecipare con curiosità. Ringrazio fin da ora Alessandra Laterza per la preziosa collaborazione alla manifestazione ".

“Siamo molto felici di poter tornare con una programmazione di Marzo Donna finalmente in presenza – dichiara la Sindaca Alessandra Sabelli – e soprattutto con un calendario davvero interessante ideato da donne, per le donne, con le donne, e non vediamo l’ora di cominciare! Sarà un mese bellissimo!”

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 14:55

