Femminicidio a Roma, donna uccisa al ristorante: Martina aveva 35 anni. Arrestato l'ex compagno 60enne

Un altro caso di femminicidio, stavolta a Roma. Una donna di 35 anni, Martina Scialdone, è stata uccisa venerdì sera a colpi di arma da fuoco in strada, in viale Amelia, nella zona della fermata della metropolitana di Furio Camillo (quartiere Tuscolano). Per l'omicidio, avvenuto davanti al ristorante 'Brado', è stato arrestato l'ex compagno, un uomo di 60 anni. La giovane vittima era un avvocato.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ha raggiunto la donna al locale: i due hanno discusso, il personale del ristorante avrebbe allontanato entrambi, e una volta fuori in strada lui avrebbe sparato contro di lei alcuni colpi di pistola. La donna è morta poco dopo i soccorsi, giunti tempestivamente sul posto e allertati attraverso il 112.



Tante persone sono giunte in strada dopo l'episodio, oltre a quelle presenti nel locale. Tempestivo l'intervento della polizia, che ha fermato l'uomo, il quale era fuggito subito dopo rifugiandosi a casa, nel quartiere di Colle Salario: gli agenti si sono subito recati nella sua abitazione e lo hanno arrestato. Sul luogo del delitto sono giunte volanti del squadra mobile e il pm del gruppo anti-violenza.

L'assessora Lucarelli: «Scioccata per l'omicidio»

«Sono scioccata per la violenza e la brutalità del femminicidio che si è consumato ieri sera in via Amelia. Una donna uccisa dall’ex compagno a colpi di pistola non può lasciarci indifferenti. Voglio complimentarmi con il Questore Belfiore e i suoi uomini che in poche ore hanno arrestato il killer. Resta la tragedia e la rabbia per l’ennesima donna uccisa. Non ci sono parole per commentare questo delitto, ma solo tanto dolore», dichiara in una nota l’assessora alle Politiche della Sicurezza, Pari Opportunità e Attività Produttive di Roma Capitale Monica Lucarelli.

