Martina morta a 13 anni dopo un morso al panino: sospetto choc anafilattico. Oggi l'autopsia

Martina muore a 13 anni dopo aver mangiato un panino: ipotesi choc anafilattico

La ricostruzione della tragica vicenda è riportata dal Messaggero. Martina ha iniziato a sentirsi poco bene la sera di giovedì 14 aprile, mentre era in giro per la cittadina insieme alle amiche. Una normale, spensierata serata di inizio di vacanze di Pasqua diventata una sciagura nel giro di poche ore. Secondo le prime ipotesi avanzate in ospedale, le sarebbe stato fatale il contenuto di un panino mangiato fuori di casa. Che cosa ci fosse dentro quel panino ancora non si sa ma è possibile che qualche alimento abbia causato una violentissima reazione allergica. Per oggi è stata disposta l'autopsia.

