Marracash presenta al pubblico in instore tour il nuovo disco "Persona"

Martedì 5 Novembre 2019, 08:35

E' uno dei momenti più attesi dai fan, quello in cui finalmente puoi trovarti faccia a faccia con il tuo mito. Stiamo parlando degli Instore e in particolare di quello che farà Marracash domani pomeriggio alla Discoteca Laziale per presentare il suo ultimo albumuscito il 31 ottobre. L’album di Fabio Bartolo Rizzo, vero nome di Marra arriva, a tre anni di distanza da Santeria cone a quasi cinque da Status, l’ultimo lavoro solista. Di origini siciliane trapiantato a Milano il cantante ha scelto il nome Marracash perché da bambino lo avevano soprannominato marocchino per via dei suoi lineamenti marcati.Ilè tornato e si fa sentire, lo abbiamo ballato per tutta l’estate grazie alla hit Margarita – 54 milioni di visualizzazioni solo su Vevo - in collaborazione con, la donna che lo ha fatto rinascere, lo ritroviamo più maturo. Marracash attraverserà l’Italia per autografare le copie del disco che contiene quindici tracce e che rappresentano un dualismo frutto di una rinascita: «È un po’ come se Fabio – aveva raccontato il cantante proprio pochi giorni fa a Leggo - avesse ucciso Marracash, come se la mia identità avesse salutato l’artista che io ho creato, ma che gli altri hanno modellato. È più un disco di Fabio che di Marracash. Mi sono liberato del personaggio».All’interno dell’album sono presenti nove featuring, nove persone a cui Marracash ha affidato un pezzo di se stesso: Coez, Cosmo, Guè Pequeno, Luchè, Madame, Massimo Pericolo, Sfera Ebbasta, tha Supreme e Mahmood. Proprio sul vincitore degli MTV EMAs 2019 Marracash ha raccontato un aneddoto divertente: «Io e Alessandro un po’ ci assomigliamo. Da quando è diventato popolarissimo dopo, la gente non fa che scriverci che siamo uguali. Meme su meme. Per me non è una cosa nuova. È dai tempi del primo Ronaldo (il fenomeno) che non appena sale alla ribalta qualcuno con carnagione scura e capelli corti mi dicono che sia uguale a me. Calciatori, attori, cantanti, a quanto pare sono pieno di sosia. Forse è un po’ come con gli orientali: scuri, rasati e con le labbra carnose siamo tutti simili per gli italiani. Alla fine ci siamo conosciuti, ci siamo parlati e abbiamo fatto musica assieme».