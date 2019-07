Maltrattamenti e mala gestione, il Papa cambia il Coro del Sistina

Scandali su troppi versanti, da quelli della gestione economica e amministrativa a quelli dei maltrattamenti delle voci bianche. Così in Vaticano arriva il passo indietro del Maestro Massimo Palombella, da nove anni alla guida del coro della Cappella Sistina. Il suo incarico è terminato e il Papa «ha accolto» la richiesta dello stesso monsignore di terminare la sua esperienza.



Nell'occhio del ciclone per una indagine vaticana sugli aspetti economico-amministrativi, la Cappella Musicale Pontificia ora avrà un nuovo direttore. Al momento è stata affidata ad interim' a monsignor Marcos Pavan, attualmente Maestro dei Pueri Cantores, le cosiddette "voci bianche".



A parte la questione finanziaria, tra le accuse mosse alla direzione del coro c'era quella anche di presunti maltrattamenti nei confronti dei giovani coristi. Voci più legate ad atteggiamenti dispotici, secondo notizie mai smentite, che a veri e propri reati.



Per il presunto uso disinvolto dei conti del coro, l'indagine avrebbe toccato non solo monsignor Palombella ma anche il direttore amministrativo Michelangelo Nardella. Don Palombella, originario di Torino, salesiano, «è ora a disposizione della Congregazione Salesiana per il nuovo ministero che gli verrà affidato», riferisce la Santa Sede.

Già a gennaio di quest'anno Papa Francesco aveva deciso di commissariare il Coro della Sistina con il Motu Proprio che ha dato un nuovo assetto alla struttura, affidandone la responsabilità al Maestro delle Celebrazioni Liturgiche, mons. Guido Marini, e l'amministrazione economica della stessa Cappella, a mons. Guido Pozzo. Prima il coro era invece sotto l'egida della Prefettura della Casa Pontificia guidata da mons. Georg Gaenswein. Presente a tutte le più importanti celebrazioni del Papa, il coro della Cappella Sistina, con i suoi Pueri Cantores, che frequentano una scuola legata alla stessa Cappella Musicale, ha negli ultimi anni anche varcato i confini del Vaticano e dell'Italia per esibirsi nei più importanti teatri del mondo, dagli Stati Uniti fino alla Cina.



