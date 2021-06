Roma, il nuovo questore Della Cioppa: «Guerra alla movida violenta e alla droga»

Guerra al narcotraffico nelle piazze di spaccio, alla movida violenta e ai patrimoni economici della criminalità organizzata. Sono solo alcuni degli obbiettivi che si è prefissato il neo questore di Roma Mario Della Cioppa, superpoliziotto sbarcato nella Capitale dopo aver diretto cinque questure calde, tra cui quella di Catania.



Richiesta delle misure di prevenzione patrimoniali (di concerto con il tribunale) per aggredire i beni illecitamente accumulati, un monitoraggio ed una mappatura dei quartieri maggiormente interessati dal fenomeno dello spaccio di strada e un'azione di concerto con il Prefetto Matteo Piantedosi e con le altre forze di polizia saranno le armi che verranno utilizzate per riportare la legalità in quelle aree maggiormente a rischio. Un'importante sinergia deriverà dalla collaborazione dei cittadini con la polizia, ribadendo il concetto di polizia di prossimità a al servizio della gente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Giugno 2021, 08:37

