Roma, una stele per il carabiniere Mario Cerciello Rega nel giorno del compleanno

Una stele commemorativa per ricordare il vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate la notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 da due giovani americani. Nel giorno del suo compleanno, in via Pietro Cossa, Istituzioni e rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, hanno preso parte alla cerimonia nel corso della quale anche la moglie di Cerciello Rega, Rosa Maria Esilio, ha voluto ricordare il marito.

«Oggi è il giorno del compleanno di Mario - ha detto - e siamo qui a rendergli onore nel luogo del suo assassinio. Un'iniziativa carica di sentimenti: amore, rispetto così, giustizia, speranza, onore e riconoscimento». Una iniziativa «concreta», «per il sacrificio di mio marito».

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA