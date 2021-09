Marina Militare Nastro Rosa Tour 2021, la presentazione del giro d'Italia in barca a vela al Circolo Canottieri Aniene

Marina Militare Nastro Rosa Tour 2021, ieri la presentazione ufficiale dell'evento partito da Genova il 26 agosto scorso e proseguito con la tappa di Civitavecchia, impreziosita dalla presenza della gloriosa nave Amerigo Vespucci. Nell'elegante cornice del Circolo Canottieri Aniene di Roma è stato presentato il giro d'Italia in barca a vela, che prevede anche tre diverse categorie di competizioni.

L'evento è stato reso possibile dalla collaborazione tra Difesa Servizi (società per azioni appartenente al Ministero della Difesa), Marina Militare e SSI Events. Alla presentazione hanno partecipato: Massimo Fabbricini, presidente del Circolo Canottieri Aniene; Giovanni Malagò, presidente del Coni (già presidente per 20 anni del Circolo e oggi presidente onorario); Riccardo Simoneschi, presidente di SSI Events; Fausto Recchia, amministratore delegato di Difesa Servizi; Giuseppe Berutti Bergotto, ammiraglio della Marina Militare; Alessandra Sensini, ex campionessa di windsurf e oro olimpico a Sydney 2000.

L'evento è partito ufficialmente da Genova, il 26 agosto, per fare poi tappa a Civitavecchia, dove la scena è stata rubata dalla presenza della nave Amerigo Vespucci. Una presenza fortemente simbolica, voluta per evidenziare il rapporto, antico ma sempre attuale, tra la Marina Militare italiana e la tradizione velistica (ad oggi, infatti, la Marina Militare dispone di 218 diverse imbarcazioni a vela). Le prossime tappe saranno Gaeta (3 settembre) e Napoli (5 settembre). Il secondo blocco di regate vedrà invece come tappe Brindisi (15 settembre), Bari (18 settembre), Marina di Ravenna (22 settembre), Venezia (24 settembre). Anche la scelta della sede delle tappe, un vero e proprio omaggio alla tradizione marinara dell'Italia, non è assolutamente casuale.

Gli equipaggi sono misti, ma c'è anche un team interamente al femminile: si tratta di Luna Rosa, composto anche da tre atlete dell'Aniene. Si tratta di Maelle Frascari (azzurra iridata), Caterina Banti (fresca campionessa olimpica nel Nacra 17 con Ruggero Tita) ed Elettra Orsolini. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour nasce da un'idea di Cino Ricci e Alberto Franchella. «Tutto nasce dall'idea di un amico, che mi ha raccontato del suo progetto. Mi parlò di queste ragazze, gli dissi che ci saremmo stati. Quando divenni presidente dell'Aniene nel 1997 sapevo che saremmo arrivati a questo livello, all'epoca mi prendevano per matto», ha spiegato Giovanni Malagò.

Tre le categorie della competizione: offshore, inshore e board (con la disciplina del kite foiling). «In queste tre semplici categorie c'è l'essenza del mondo della vela, l'obiettivo è farlo conoscere a tutti. Abbiamo scelto di chiamare l'evento 'Nastro Rosa' per una maggiore inclusione, gli equipaggi sono misti perché è sempre stato così. Questo Tour unisce l'Italia in modo trasversale, coinvolgendo diversi club e realtà che si sono messi in gioco con noi», il commento di Riccardo Simoneschi.

L'ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto ha invece spiegato: «Per noi è importante consolidare il binomio vela-Marina Militare, è uno dei pilastri nei nostri programmi formativi. La Marina ha lo sport come elemento principale della propria educazione». Caterina Banti, oro olimpico a Tokyo 2020, ha affermato: «L'equipaggio misto funziona, uomo e donna mettono il loro meglio a disposizione della coppia e possono completarsi». Maelle Frascari, invece, si è chiesta: «In Coppa America sappiamo che non c'era nessuna donna, in genere a livello di regate siamo comunque ad una presenza maschile dell'80%: cosa non funziona? Questa classe è ancora allo stato embrionale, ma tra qualche anno sono sicuro che avremo una donna vincente al timone».

