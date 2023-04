Marianera, spunta un nuovo indagato: "er fotocopia"

di Emilio Orlando

Dalle intercettazioni telefoniche dell’inchiesta sulla talpa in procura, spunta il soprannome di un altro indagato. Dopo l’arresto della praticante avvocatessa Camilla Marianera e del suo compagno Jacopo De Vivo, gli inquirenti sarebbero sulle tracce di un uomo soprannominato “er fotocopia”.

Atti riservati e fotocopie

L’alias del misterioso personaggio, su cui gli investigatori stanno indagando per individuarne l’identità, deriverebbe dalla sua capacità di acquisire illegalmente atti d’indagini riservati e fotocopiarli per rivenderli poi agli indagati. Il tramite del “fotocopia” sarebbe stata proprio la Marianera, in tandem con il fidanzatoJacopo De Vivo. Entrambi durante gli interrogatori si garanzia si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Dopo la notifica dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, il pool di magistrati, composto da Paolo Ielo, Giulia Guccione e Francesco Cascini, ha iscritto nel registro degli indagati quattordici cancellieri ed impiegati in servizio a diversi uffici della Procura e del Tribunale, due dei quali sono stati trasferiti ad altri incarichi.

Il mistero legato all’ultimo indagato, sul quale i reparti investigativi mantengono il massimo riserbo, allargherebbe l’inchiesta anche ad altri ambiti, esterni questa volta ai corridoi e alle stanze del palazzo di Giustizia di piazzale Clodio.

