Maria Tanina Momilia scomparsa da Fiumicino trovata morta in un canale. Familiari in lacrime

Trovato cadavere in un fosso: «Forse una donna scomparsa nelle ultime ore» Il riconoscimento è avvenuto alle 13.20 da parte del fratello.da parte di familiari ed amici, scoppiati in lacrime, accorsi sul posto.

Il marito di Maria Tanina Momilia, Daniele Scarpati, da ieri aveva fatto partire un tam tam sui social per chiedere aiuto per ritrovare la moglie, scomparsa nel nulla:

Una scoperta terribile. È diil cadavere rinvenuto stamattina in un canale a Fiumicino, all'altezza di via Castagnevizza, come vi avevamo raccontato su Leggo.it poche ore fa : Maria Tanina è la donna di 39 anniera stata denunciata ieri dal marito. È stato un uomo che lavora in zona che ha trovato il corpo di una donna, e alla sua vista ha allertato subito le forze dell'ordine.Sul posto per le operazioni di recupero sono intervenuti polizia, carabinieri, vigili del fuoco e il medico legale, per accertare la sua identità, poi confermata dal fratello. Il cadavere è stato trovato con il volto riverso nell'acqua.