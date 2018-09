Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Sono deluso dai tifosi romanisti, mi aspettavo una piazza piena e invece qui ci sono i tifosi per caso. Sono molto arrabbiato, i tifosi dovevano essere qui per rispetto a Sensi che gli ha dato uno scudetto». È lo sfogo del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero prima di entrare nella basilica di Sal Lorenzo fuori le mura al Verano dove si sono svolti i funerali della signora Maria Sensi, moglie dell’ex presidente giallorosso Franco. All’interno della chiesa erano presenti i dirigenti. Presenti tra gli altri, in rappresentanza della Lazio il dirigente Manzini.