Maria Antonietta e le Sette Ragazze Imperdonabili: «Così il mio libro ha preso vita»

Giovedì 26 Settembre 2019, 21:16

Cantautrice, musicista e scrittrice, un talento eclettico quello di(alias Letizia Cesarini, 32 anni, pesarese) che oggi nella chiesa S. Oliva di Cori, presenta lo spettacolo, tratto dal suo omonimo libro, all’interno diRassegna di musica e scrittura, che per l’occasione tornerà ad essere Rassegna di musica buona e giusta.«L’idea di costruire uno spettacolo che di fatto è un reading musicale è una forma piuttosto ibrida che contamina il linguaggio della prosa con quello della musica. Le letture sono accompagnate da musiche originali che abbiamo scritto apposta per lo spettacolo. Tutto ovviamente è nato dal mio libro che è stato pubblicato a marzo per Rizzoli, mi è sembrata una buona occasione»«Sì. La sensazione è quella che con i libri esci, si consuma ed evapora. Ci dedichi un sacco di energia, di risorse e sembra che poi finisce tutto, è stato un modo per farlo vivere e rendergli giustizia. Avevo questi racconti che avevo piacere di leggere e mettere in un contenitore diverso da un concerto tradizionale»«Nel mio caso il grande amore per la poesia in realtà è arrivato molto prima della musica. La musica è stato un modo, che ho trovato in una fase successiva, per portare quelli che erano delle parole dentro una dimensione meno mediata. Scrivevo racconti da tantissimi anni ma era sempre rimasto un fatto privato»«Diverse che poi mi hanno accompagnato nel corso degli anni nella mia formazione dalla Plath alla Campo alla Cvetaeva. Diciamo che a un certo punto mi sono resa conto di quale debito avessi accumulato nei confronti di queste che reputo maestre e quindi ho pensato che un modo intelligente per sdebitarmi di tutto quello che mi avevano dato era farle diventare protagoniste di un libro. Non tutti le conoscono, non sono figure pop, metterle in un circuito diverso poteva essere un esperimento interessante»«Ciò che le unisce tutte, al di là dei luoghi e dei tempi, è proprio questo tratto dell’imperdonabilità. Sono tutte donne che non si sono mai sentite in obbligo di caldeggiare uno stereotipo rispetto a quello che erano o che desideravano. Tutte hanno capito molto presto quale fosse la loro vocazione e l’hanno assecondata. Quando tu fai una cosa del genere diventi antipatico, crei problemi, questo tipo di forza, di visione e anche di coraggio l’ho trovato molto ispirante. Hai bisogno di maestri che ti spronino e io ne ho sempre avuto un disperato bisogno»«Onestamente di fatto non so cosa voglia dire, perché penso sia diventato un contenitore ormai vuoto. Perché indipendente da cosa? Non mi piace ragionare per categorie»«È un contenitore mitologico di cui ero molto curiosa, è stata un’esperienza che ci ricorderemo per sempre. Non sono mai stata una grande spettatrice di quel tipo di evento perché si perde un po’ il contatto diretto di chi sta suonando. Ma è importante che ci siano, più li conduci con sensibilità più hanno un effetto positivo»«Siamo partiti a maggio abbiamo fatto circa quaranta spettacoli, dovremmo finire ad ottobre. Ora c’è Roma, poi Lecce, Pisa… diciamo che abbiamo dato»«Sto scrivendo da un po’ di mesi un nuovo disco, senza scadenza o vincoli, ho un po’ di cose nuove… vediamo»