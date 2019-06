Margutta ModArt, la via dell'arte celebra le eccellenze di cultura, creatività e spettacolo. Leggo premiato

Stasera via Margutta si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere la XXII.a edizione di ModArt, l'evento all'interno del quale verrà conferito il Premio Margutta. Ideato da Giovanni Morabito, il riconoscimento prende forma nella scultura realizzata dall'artista Angela Pellicanò, e sarà consegnato durante la serata all'insegna dell'arte e dello spettacolo condotta da Valeria Oppenheimer e con il patrocinio dell'Associazione Internazionale di Via Margutta.



Autorevoli le personalità che riceveranno il riconoscimento, cui presidente onorario è il regista Gabriele Salvatores: Massimo Wertmuller per il teatro, Marco Travaglio per il giornalismo, Debora Caprioglio per il teatro, Pinella Passaro per la moda, Francesca Reggiani per la televisione, Marina Rei per la musica, Gloria Bellelli per arte e istituzioni, Liliana Fratini Passi per imprenditoria. Tra i premiati anche Leggo nella sezione dedicata all'editoria.



Il tema scelto per la serata è Acqua gutta maris (goccia di mare). Per celebrarlo i QuattrOtto dance company presenteranno alcune performance di strada, Marcello Montalbano e Francesco Vaccarino, creeranno una performance statica. Immancabile l'ampio spazio dedicato alla moda, cuore pulsante dell'evento.



In passerella, gli abiti della designer Pinella Passaro che propone le sue creazioni da sposa e cerimonia realizzate sartorialmente in Italia e diventate ancor più apprezzate grazie alla partecipazione della stilista a Detto Fatto, il programma di Rai 2 in cui ha una rubrica fissa. Le acconciature ed il trucco delle modelle saranno curate da Marcello Montalbano Compagnia della Bellezza e Tina Chiera.



Ad impreziosire lo spazio dedicato all'arte, altra anima dell'evento, la mostra personale dell'artista Rosanna Di Guardo, che esporrà presso Monogramma Arte Contemporanea sulla celebre via romana fino al 21 giugno.



