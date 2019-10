“Margutta Creative District”: protagonisti moda, design, libri e fotografia

Venerdì 11 Ottobre 2019, 12:16

La quarta edizione delritorna indal 10 al 12 ottobre 2019. Il progetto, che si avvale del Patrocinio del MunicipioI Centro e dell’Associazione Internazionale di Via Margutta, si propone di valorizzare il recupero delle tradizioni che hanno fatto grande il nostro Made in Italy, promuovendo quelle realtà artigianali e creative che ancora oggi credono nel prodotto “fatto a mano”. Via Margutta, nuovo polo della moda, dell’arte e della fotografia della capitale, grazie al connubio professionale di Antonio Falanga e Grazia Marino, ideatori di “Spazio Margutta” un concept innovativo nel quale la promozione di brands italiani e stranieri, si amalgama alla creatività di fashion e jewellery designers, di artisti e fotografi del fashion system.I cortili e le gallerie d’arte, le botteghe artigiane e gli hotel di via Margutta, un tempo dimora o ispirazione per celebri personalità del mondo dell’arte, della musica e del cinema, saranno le location esclusive, ricche di storia e grande fascino, ed ospiteranno tutti gli appuntamenti del “Margutta Creative District”. L’Alta Moda sarà il filo conduttore di incontri, dialoghi e contaminazioni con vari settori, quelli di quest’anno sono: il design, la fotografia il food e il mondo dei libri.10.11.12 Ottobre - Spazio Margutta_Via Margutta, 86 / Polo dei Creativi_Via Margutta, 41Poli principali della Sezione “Moda” del “Margutta Creative District” sono: il Polo dei Creativi al civico 41 e Spazio Margutta al civico 86, nel quale sarà possibile ammirare le creazioni sartoriali di:– Gli abiti ideati, progettati e realizzati nell’atelier situato nel centro storico di Roma, in via Calabria n° 25, sono realizzati interamente a mano da un’equipe di mastri artigiani, rispettando il rigore della classica tradizione sartoriale italiana- Alta Sartoria dedicata agli amanti delle lavorazioni a mano e dei processi artigianali. Tutte le fasi di confezionamento del capo vengono effettuate rigorosamente a mano all’interno del suo Atelier di Venafro, utilizzando i tessuti più pregiati e ricercati. Idee, passione, competenza elementi indispensabili per la realizzazione di un abito Bespoke., giovane promessa della moda italiana, presenta la sua nuova collezione P/E 2020 “Nuance Minimal”. Linee, semplici e basilari prendono spunto dal design e dall’architettura minimal, tessuti, con nuance di colori sobri e neutri, come il mikado, rigido e geometrico, immaginati per la sua “donna ideale”, … forte, sensuale e contemporanea.siciliano doc, artista poliedrico che spazia da ideare e decorare con il cacao in polvere ceramiche e quadri unici nel loro genere, a produrre mantelle sartoriali e t-shirt uniche mediante la tecnica del “puntinismo” una pratica di pittura utilizzata dagli aborigeni dell’Australia, scoperta durante un suo viaggio, outfits esclusivi, interamente confezionati a mano nella sua Longi, realizzati con tessuti pregiati e dipinti a mano.ideatrice del brand “GAIA Italian Handmade Jewellery”, è una delle più affermate jewelry designer del momento. La Collezione “Impero” presentata a luglio durante il Calendario di Altaroma, è diventata un must grazie al suo design originale, che prende ispirazione dalle donne dell’Impero Romano, anelli e gli orecchini reversibili, bracciali da polso e da braccio, sono la sintesi di una ricerca accurata e di uno stile originale, eleganza che resta intatta nel tempo.diplomata in pittura all’Accademia di Belle Arti di Roma, da anni dipinge sulle migliori amiche delle donne, le borse, cercando di illustrare simbolicamente la nostra storia, i nostri sogni e le nostre fragilità. Figure iconiche prendono vita su borse di nuova concezione, arricchite con fodere stravaganti, che insieme a cinture e accessori vari, esaltano il lavoro degli ultimi artigiani romani.è la mente ideatrice di “Eventi Atelier”. Attraverso le sue mani, prende vita una nuova forma comunicativa, fatta di emozioni, che prendono forma attraverso la carta che modellata, assume molteplici forme creative. Di particolare originalità il progetto dedicato alle spose e al mondo del wedding, idee creative, alternative ai soliti materiali, che coniugano originalità e sfida alle convenzioni, per risultati incredibilmente sorprendenti.Al civico 41 di Via Margutta, prenderà vita invece il “Polo dei Creativi”, uno spazio esclusivo per i suoi contenuti unici dove sarà ospitato il “Museo dell’Arte della Lana”. La sua sede è situata nel complesso del Lanificio di Stia (AR), in Casentino, restaurato dopo decenni di abbandono. Mirabile esempio di archeologia industriale, oggi centro di diffusione della cultura tessile del Casentino. A promuovere questa antica e storica tradizione sarà presente Angela Giordano, maestra tessitrice, da 45 anni. Nel “Museo” insegna tessitura ma anche ricamo, cucito creativo e macramè, ha un’aula didattica molto creativa e un laboratorio zeppo di tutto: un tesoro fatto di rocche, arazzi. E proprio una parte di questo fantastico mondo sarà presente in Via Margutta, oltre a telai antichi anche una ricca documentazioni del “Panno Casentino” quel tipico panno-lana con la superficie riccioluta, più che altro diffuso nei colori verde bandiera ed arancio becco d’oca, che da più di un secolo ha incontrato il favore del pubblico, e di molti personaggi della politica, della cultura e dello spettacolo. A testimoniare quanto sopra, sarà possibile ammirare in Via Margutta, il famoso cappotto arancione, realizzato in questo singolare panno-lana, indossato nel film “Colazione da Tiffany” da Audrey Hepburn. Icona del Cinema Internazionale che proprio a Via Margutta è diventa “Mito” girando le indimenticabili scene del film “Vacanze Romane” con Gregory Peck.Al “Polo dei Creativi” di particolare prestigio la presenza di chi attualmente in Italia produce collezioni moda e promuove il panno casentino. Moneta Clothing è un brand Made in Italy ideato da Antonio Moneta, che sarà presente con una sua “capsule” di giacconi uomo e donna, in 9 affascinanti colori, dal taglio moderno e dai toni contemporanei, realizzati con materiali di pregio (100% lana casentino del lanificio di Stia). Outfits urban chic che dalla campagna conquista le città metropolitane attente alle mode e alle tradizioni del saper fare.11 Ottobre ore 17:00/19:00 - Margutta vegetarian food & art - Via Margutta, 118Novità della IV^ Edizione del “Margutta Creative District” è la “Sezione Libri”, che prenderà vita venerdi 11 Ottobre alle ore 17.00, al Margutta vegetarian food & art, un appuntamento che va ad arricchire le sezioni di una manifestazione, che fa della promozione di donne e di uomini di cultura la sua peculiarità.Un libro da scritto da Lorena Fiorini e Laura De Luca, edito da Chi Più Ne Art Edizioni. Un omaggio composito all’ingrediente base della dieta mediterranea, attraverso approcci diversi: storico, agronomico, cosmetico, gastronomico, letterario. Una rassegna antologica che celebra il ruolo fondamentale e trasversale dell’olivo e dell’olio nel corso dei secoli: non a caso simbolo di pace, ma anche sostanza benefica per la salute dell’uomo. Corredata di foto e disegni, l’opera vuole offrire una panoramica inedita sui molteplici approcci al grande tema dell’olio EVO, non solo dal punto di vista alimentare, ma anche storico, scientifico, ovviamente gastronomico, nonché filosofico e letterario, attraverso il contributo di specialisti qualificati.Romanzo thriller di Mike J. Pilla edito da Bibliotheka Edizioni. L’opera, primo “Paper novel” al mondo, è in vendita in tutte le librerie d’Italia e online, e rappresenta una novità assoluta in ambito editoriale: si tratta di una inchiesta-fiction con inserti giornalistici, ambientata tra Montaguto – piccolo paese del Sud Italia dove insiste la frana più vasta d’Europa. Elemento fondamentale dell’opera è l’estero, rappresentato dalla vasta comunità irpina nel mondo. Il romanzo, presentato nello scorso mese di maggio alla fiera del libro italiano a Toronto, è ambientato tra Irpinia, New York, Youngstown e appunto Toronto.10.11.12 Ottobre - Spazio Margutta – Via Margutta, 86– CARLO TOSTI TRIBUTE. Una mostra fotografica, un tributo all’amico Carlo Tosti, fotografo della prima edizione del “Margutta Creative District” nella quale si è instaurata una piacevole collaborazione nonché una bellissima amicizia con Grazia Marino e Antonio Falanga, durata fino a Gennaio 2019 e interrotta da una terribile malattia che l’ha portato via all’affetto dei suoi cari. Fotografo non per professione ma per passione, persona di grande umanità e molto stimata per la sua professionalità, serietà, correttezza ed anche per il suo enorme senso dell’ironia che l’ha sempre contraddistinto.10.11.12 Ottobre - Hotel Art by The Spanish Steps – Via Margutta, 56La pietra che ispira. L'Accademia Italiana di Arte, Moda, Design, nell’ambito del progetto Stone Design ideato dal Presidente Vincenzo Giubba, presenta all’Hotel Art by The Spanish Steps, Via Margutta, 56 una collezione di complementi realizzati in marmi pregiati che, attraverso segni essenziali, danno una nuova interpretazione di oggetti di utilizzo quotidiano. Progettati dagli studenti del corso di laurea in Design, sono stati realizzati grazie alla collaborazione con It’s Stone, brand dell’azienda Fratelli Marmo di Montefiascone (VT) utilizzando marmi di varie tipologie e provenienze: Grey Stone, Carrara, Nero Marquinia, Bardiglio, Patagonia, Verde Alpi e Silver Wave. Gli studenti hanno ideato e modellato tutti i prodotti attraverso software di disegno 3D permettendo all’azienda di lavorare con moderne macchine robotizzate verificando costantemente tutti i dettagli. La partnership con aziende leader del Lazio è stata determinante per un approccio progettuale quanto mai creativo e allo stesso tempo pragmatico, con l'obiettivo di produrre risultati di qualità professionale a dimostrazione dell’alto livello di preparazione raggiunto dagli studenti durante il triennio in Accademia Italiana. I progetti, sono stati curati dai docenti del corso di laurea in Design Filippo Pernisco e Christian LudoviciIl Margutta vegetarian food & art di Tina e Claudio Vannini, conosciuto a livello internazionale sia come l’eccellenza italiana della cucina Vegetariana con delle escursioni nel mondo Vegan e Crudista e sia per essere un polo culturale per l’arte la musica e il teatro. Una location unica nel cuore di Via Margutta, un contesto dove il giardino sospeso, i tavoli di legno naturale, i colori e l’attenzione dei particolari creano un concept elegantemente informale, impeccabile, accogliente. L’Hotel Art by the Spanish Steps, è un hotel di design ricavato da un antico collegio, dove si mescolano magistralmente sacro e profano, antico e moderno, tra colori vivaci e giochi di luce e dove l’arte è la protagonista indiscussa. Le camere e le suite dell’hotel sono finemente arredate e impreziosite da quadri d’autore, così come gli spazi comuni, che ospitano mostre e concerti. Bacchus Fashion Club - Spirits & Wine Moving. Enoteca unica nel suo genere. Propone dalle migliori selezioni di vini e alla sua linea personalizzata di accessori dedicati al mondo enogastronomico. Non trascurando l'artigianato e il made in italy di oggetti unici nel proprio genere. L’Azienda vitivinicola Ciù Ciù di Offida (Ap) guidata da Walter e Massimiliano Bartolomei che nella loro mission hanno sempre cercato di unire qualità, tradizione e territorialità, producendo vini che rispondono ai principi bio-vegan.