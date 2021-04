Finanziere morto in casa con la compagna: ipotesi omicidio-suicidio. «L'ha uccisa e si è sparato alla testa»

Orrore a Roma dove un brigadiere di 52 anni della Guardia di Finanza è stato trovato morto in casa insieme alla sua compagna, dieci anni più giovane di lui. Secondo quanto ha appreso l'ANSA da fonti investigative, la prima ipotesi è quella di omicidio-suicidio: da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo abbia ucciso la compagna per poi togliersi la vita sparandosi alla testa.

A trovare i cadaveri è stata una donna, tenente della GdF di Fiumicino, che si è preoccupata per non aver sentito né visto a lavoro il suo sottoposto ed è andata a trovarlo a casa: arrivata sul posto, si è trovata davanti la scena terribile. La tenente ha chiamato subito i sanitari del 118 ma per entrambi non c'era più niente da fare. Davanti alla palazzina di tre piani costernazione e sgomento: si attende l'arrivo della Scientifica per i rilievi ed è stato avvisato il magistrato competente della procura di Civitavecchia.

Sul posto, davanti alla palazzina di via Portico Placidiano angolo via Carlo Fecia di Cossato, zona centrale di Isola Sacra, si sono radunati molti colleghi finanzieri del brigadiere, in servizio presso la Compagnia di Fiumicino, che si sono stretti nel dolore tra l'incredulità per l'accaduto, su cui c'è l'ipotesi di omicidio-suicidio, oltre che a diversi residenti. Per le indagini procede la Guardia di finanza con il supporto del Commissariato di Fiumicino.

Mercoledì 14 Aprile 2021

