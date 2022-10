Caso Vannini, Martina Ciontoli ha un nuovo fidanzato (e una cella con balcone): «La va a trovare spesso»

Martina Ciontoli ha un nuovo fidanzato. L'ex di Marco Vannini, la cui uccisione gli è valsa una condanna a nove anni e quattro mesi di reclusione, ha trovato di nuovo l'amore, nonostante la detenzione nel carcere di Rebibbia. La ragazza sta provando a voltare pagina, mentre continua a condurre la sua vita nel reparto "orchidea" del carcere romano, dove le detenute hanno a disposizione un balcone e la lavanderia, e l'affetto delle compagne di cella.

Il carcere per la famiglia Ciontoli

Dalla morte di Marco Vannini sono ormai passati più di sette anni. Adesso Martina è riuscita a ricominciare, grazie all'amore di un'altra persona. Spesso l'uomo va a trovarla e i due vengono visti scambiarsi spesso dei baci. «Fanno tenerezza. Si vogliono bene», hanno svelato le altre recluse a La Repubblica. In carcere, non distante, anche suo padre Antonio, condannato a 14 anni, la madre e il fratelli, che hanno ricevuto la stessa condanna di Martina. Tutti e quattro sono stati condannati in Cassazione nel 2021. Le due donne della famiglia Ciontoli si trovano a "Rebibbia femminile", dove ci sono le detenute più tranquille, senza problemi di tossicodipendenza e che non creano problemi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Ottobre 2022, 18:20

