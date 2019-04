Marco Simeoli: «Adesso vi racconto la mia Ita(g)lia» in scena al teatro Manzoni di Roma

Come sarebbe cambiato il corso degli eventi se Romolo e Remo avessero avuto un altro fratello o se Giulio Cesare alle Idi di Marzo non fosse andato al Senato? Se lo domanda La Storia d'Ita(g)lia, commedia brillante scritta – con Claudio Pallottini – da Maurizio Paniconi e Alessandro Tirocchi, che ne sono protagonisti insieme a Daniele Derogatis e Valeria Monetti. La regia è di Marco Simeoli, prolifico autore, attore e regista partenopeo, che racconta:



«è una follia molto divertente, ruota attorno a tre padri che un'insegnante molto ambiziosa costringe a mettere in scena uno spettacolo sulla storia d'Italia, da Adamo ed Eva fino al Risorgimento. C'è anche un rapporto padre/figlio molto tenero, si parla dei problemi e le ambizioni dei ragazzi».



C'è forse un richiamo a Tutta la storia d'Italia in 90 minuti, da lei scritta e diretta con la compagnia I Picari?

«L'idea di partenza è fare una cosa che potesse richiamare quel modo di fare teatro, c'è sicuramente un sapore picaresco».



Questa volta, però, non è autore. Ma quanto c'è di suo?

«Tanto, soprattutto nell'invenzione delle gag e nella scrittura scenica».



Ha altri spettacoli in cantiere?

«Come regista sarò impegnato in Sanremo canta Napoli, con Miranda Martino, a maggio a Salsomaggiore. Come attore ho invece ripreso Cavalli di battaglia con Gigi Proietti e in estate sarò impegnato al Globe, probabilmente nella ripresa di Sogno di una notte di mezza estate».



Con Proietti il sodalizio è più che ventennale.

«Sì, è stato il mio maestro nei due anni di laboratorio e da allora ho partecipato a tutti i suoi spettacoli, mi ha insegnato tutto quello che so. Anche l'esperienza de I Picari fu suggerita da lui: ci disse c'è crisi, fate gruppo, così non state fermi e vi fate le ossa».



I Picari si sono sciolti nel 2003: mai pensato ad una reunion?

«Ce l'hanno proposta per uno spettacolo, a me divertirebbe ma non tutti ne hanno voglia. Con Francesca Nunzi però collaboro spesso, insieme abbiamo anche in programma di riprendere il filone nella prossima stagione con Tutti i grandi amori in 90', una commedia sulle coppie celebri, come D'Annunzio-Duse e Yoko Ono e John Lennon».



La rivedremo anche al cinema o in tv?

«Forse farò un film per il cinema, mentre per la tv non so ancora se si rifarà Provaci ancora Prof. Mi piacerebbe un ruolo diverso, far vedere altri colori, non solo commedie».





DOVE, COME, QUANDO

La Storia d'Ita(g)lia, con Maurizio Paniconi, Alessandro Tirocchi, Daniele Derogatis e Valeria Monetti, regia di Marco Simeoli. Sabato 27 e domenica 28 aprile Teatro Marconi, viale Guglielmo Marconi 698, biglietti da 20 a 24 euro. Info 06.5943554. © RIPRODUZIONE RISERVATA