Roma: morto Marco Nardelli, era il pediatra della Garbatella

«È scomparso il pediatra di Garbatella Marco Nardelli, perdiamo un grande professionista». A darne l'annuncio, in una nota, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

A Roma, nel quartiere della Garbatella, tutti lo ricordano per la sua bontà e generosità: era il tipo, racconta Il Messaggero, che quando uno dei suoi piccoli assistiti si doveva ricoverare si presentava persino in ospedale a fare visita. I funerali, che si sono svolti ieri nella Chiesa di San Lorenzo al Verano, sono stati l’occasione per esprimere il cordoglio e la vicinanza della comunità.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Aprile 2022, 22:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA