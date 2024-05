Marco Filomeno, chi era il 30enne morto in moto a Roma: aveva fatto il barman nei locali vip e al Gambrinus di Ostia

di Redazione web

Aveva 30 anni Marco Filomeno, il giovane che ha perso la vita domenica mattina sulla via del Mare a Roma: la 58esima vittima delle strade della Capitale dall'inizio dell'anno. Marco viaggiava a bordo della sua moto Yamaha quando si è schiantato contro una Fiat all'altezza di Tor di Valle: in due giorni sono quattro le vittime di incidenti a Roma, di cui due centauri.

Marco morto a 30 anni

Come racconta il Corriere della Sera, Marco aveva iniziato a lavorare fin da giovanissimo, tra turismo e ristorazione: aveva fatto il barman in diversi locali molto noti, dal Gambrinus a Ostia all'Albergo del Senato al Pantheon. Nel mezzo, altri lavori, come addetto alla sicurezza per Aeroporti di Roma e impiegato per una società del Comune, Zetema. Sul suo profilo Facebook sono in tanti ad esprimere la loro tristezza per una giovane vita spezzata troppo presto.

