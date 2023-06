Marcello Minenna, ex direttore dell'agenzia delle Dogane e assessore arrestato per l'inchiesta mascherine. Con lui anche l'ex parlamentare leghista Pini

di Redazione web

Marcello Minenna, ex direttore dell'Agenzia delle Dogane, attuale assessore all'ambiente della Regione Calabria ed ex assessore del Comune di Roma, è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta della procura di Forlì e si trova ai domiciliari.

C'è anche un maxi appalto con l'Ausl Romagna per la fornitura di mascherine nell'inchiesta che ha portato agli arresti.

Minenna ai domiciliari

Arrestati, su disposizione della Dda di Bologna, anche funzionari della prefettura di Ravenna, dell'Ausl Romagna. In tutto sono stati 34 i provvedimenti cautelari. C'è anche l'ex parlamentare della Lega Gianluca Pini, non più in carica dal 2018, fra gli arrestati . Secondo l'ipotesi accusatoria della procura di Forlì, lo stesso parlamentare avrebbe ottenuto un appalto milionario dall'Azienda Usl Romagna per la fornitura di mascherine, nonostante non esistesse nessuna specifica attitudine aziendale, lucrando così anche sulla pandemia del 2020.

Chi è Minenna

L'ex direttore dell'Agenzia delle dogane arrestato e posto ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Forlì, è stato nominato assessore di area tecnica della Regione Calabria il 31 gennaio scorso.

È un economista ed è professore a contratto di Teorie e Politiche per lo sviluppo economico all'Università La Sapienza e di Econometria finanziaria e Finanza empirica all'Università telematica San Raffaele. In passato Minenna è stato anche assessore tecnico al Bilancio, Patrimonio, Partecipate, Politiche Sociali e Spending review di Roma Capitale.

