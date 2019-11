Marcello De Vito in Campidoglio dopo gli arresti: alle 13 presiede l'Assemblea capitolina

Dagli arresti domiciliari allo scranno più alto dell'Assemblea capitolina. Marcello De Vito, sospeso a marzo dal prefetto dopo l’arresto per la vicenda dello stadio di Tor di Valle, secondo quanto risulta a Leggo, alle ore 13 a sorpresa presiederà nuovamente il Consiglio comunale di Roma nella seduta prevista per oggi.



Marcello De Vito, presidente del'Assemblea capitolina, espulso dal M5S, è stato arrestato con l'accusa di corruzione nel marzo scorso in uno dei filoni dell'indagine relative al nuovo stadio della Roma. De Vito è tornato libero lo scorso 19 novembre su decisone del tribunale di Roma accogliendo una istanza del difensore Angelo Di Lorenzo. Per lui il processo è stato fissato con rito immediato per il prossimo dicembre.





Giovedì 21 Novembre 2019, 12:50

