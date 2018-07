Marcello Amici, sull'Aventino con i capolavori di Pirandello

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, che da ventidue stagioni portaall’, ha scelto - tra i capolavori del drammaturgo siciliano - I giganti della montagna e Il berretto a sonagli che metterà in scena con la sua Bottega delle Maschere, a giorni alterni a partire da domani.Perché Pirandello?«Perché è un autore che stima, rispetta ed ama il pubblico. E per lui ha inventato il metateatro, il teatro nel teatro. Lo spettatore sa che sul palcoscenico si verifica una finzione e tuttavia, proprio per il suo ruolo di spettatore, è tenuto a crederci».I Giganti della montagna«È tra le mie commedie preferite, un dramma rimasto incompiuto che appartiene a quella parte di produzione pirandelliana che può essere definita surrealistica. Gli Scalognati de I giganti della montagna sono personaggi strani che vivono di capacità evocative, che svolgono sotto la guida del mago Cotrone che maneggia con abilità la stoffa di cui sono fatti i sogni».Similitudini con altre opere di Pirandello?«Si può dire che I giganti della montagna somigli a Sei personaggi in cerca d’autore, è l’interpretazione stessa del teatro. Pirandello nei Sei personaggi afferma che il teatro non potrà mai mettere in scena il dramma del personaggio; ed è lo stesso discorso che Cotrone fa alla fine della rappresentazione de I giganti».Il berretto a sonagli«Questa commedia sembra scritta oggi per l’attualità che pone in essere: la violenza contro la donna, che io denuncio strenuamente. Beatrice è una moglie tradita che organizza la sua vendetta contro il marito, ma finisce lei stessa per diventare vittima di una comunità maschilista che, per soffocare lo scandalo, preferisce farla passare per pazza. Ancora oggi il maschilismo è imperante”.Tanti anni di Pirandelliana. Quali personaggi ha interpretato con più piacere?«Il Prof Agostino Toti di Pensaci Giacomino e Bellavita, con quella faccetta impunita e quell’abitino nero».Ha già pensato alla Pirandelliana per l’anno prossimo?«Sì, sarà una Pirandelliana inedita, mai vista. Poi, forse, chiuderemo questa bella avventura».riproduzione riservata ®Giardino della Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio all’Aventino, piazza di Sant’Alessio 23, da domani al 12/08, 14-16 euro, www.labottegadellemaschere.it 3315790892