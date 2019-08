Rapper a 86 anni: ecco "Marcella", dalla Garbatella a Youtube

Sabato 24 Agosto 2019, 19:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa non si farebbe per amore? Soprattutto se da una parte c'è una zia 86enne e dall'altra un nipote 18enne, amante delle sfide social. Il risultato è un video tutto estivo, girato all'Infernetto (alle porte di Roma ) dove risiedono i giovani protagonisti di “Marcella” ( visibile su Youtube ).Lei si chiama, classe 1933, vive alla Garbatella, ed è stata ribattezzata "Marcellagang". Conosce poco o niente della musica trap e rap ma sa che piace al nipote,. Il ragazzo, che gioca a calcio nell'Eccellenza, è noto sui social per aver “sfidato”, prima Francesco Totti e poi Mario Balotelli a rispondere ad un suo commento: per onorare la vittoria, col primo, si è lanciato nel Tevere, mentre nell'altro caso si è spogliato davanti alla Torre Eiffel. La canzone l'ha ideata con, in arte Sub, 25enne anche lui dell'Infernetto.«Guardando molti video musicali, di questo genere, pieni di criminalità e personaggi loschi – spiegano – ci è venuto in mente di coinvolgere, in maniera scherzosa, una persona di 86 anni. E' una sorta di presa in giro di quei rapper che puntano sulla droga e la violenza. Mia zia non ci ha pensato due volte e ha subito aderito al nostro progetto». Il video sta girando in queste ore su Instagram , Facebook e naturalmente Youtube, ed è un inno, in fondo, a quel rapporto speciale che solo le persone anziane sanno instaurare con chi dedica loro attenzioni e rivolge loro il suo affetto.