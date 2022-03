Maratona di Roma al via dai Fori Imperiali: in migliaia in corsa per la pace

È partita dai Fori Imperiali alle 8:30 in punto la 27esima edizione della Maratona di Roma. Migliaia le persone provenienti da tutto il mondo e che oggi corrono sui due percorsi, quello di gara da 42,195 km e quello della Stracittadina per amatori e dilettanti da 5 km.

Al tradizionale colpo di pistola che dà il via alla Acea Run Rome The Marathon, quest'anno è stata preferita una bandiera della pace: a sventolarla l'assessore capitolino allo Sport Alessandro Onorato, in sostituzione del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, impossibilitato a esser presente a causa della positività al Covid.

La manifestazione quest'anno è infatti dedicata alla richiesta di pace in Ucraina e tra le atlete in gara è stata accolta e supportata anche una giovane madre 30enne in fuga dalla guerra. Alle 9:15 partirà la Fun Race stracittadina.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Marzo 2022, 09:14

