Maratona di Roma, anche le Frecce Tricolori saranno ai nastri di partenza

L'edizione 2023 della Maratona di Roma avrà luogo domenica 19 marzo 2023 con un tenore che canterà l'inno nazionale seguito da un sorvolo sul Colosseo da parte delle Frecce Tricolori italiane.

Cosa prevede la gara

La pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana prende il volo per celebrare importanti eventi e festività in Italia. La gara prevede un percorso di 42 km che inizia e termina al Colosseo, con circa 30 tappe come il Foro Romano, Castel S. Angelo e Piazza di Spagna.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 13:27

