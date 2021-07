La Capitale torna a correre: il 19 settembre al via la “l'Acea Run Rome The Marathon”

E' nella prestigiosa Sala del Tempio di Adriano, sito della Camera di Commercio di Roma, che oggi è stata presentata l'Acea Run Rome The Marathon che si correrà domenica 19 settembre 2021. Una domenica tanto attesa dopo il rinvio dello scorso marzo 2020 a seguito della pandemia da Covid19, sarà l'Alba Edition Special Race, con la partenza fissata alle ore 6.45 sui Fori Imperiali. Una ripresa 'in sicurezza', si legge nella nota, poiché saranno adottate tutte le regolamentazioni in tema di sicurezza sanitaria da Covid19 vigenti al giorno della gara, e anche molto emozionale. Gli atleti saranno schierati al via ancora con il buio, in attesa delle prime luci del giorno, sarà il momento della rinascita della città di Roma, dello sport, del benessere. Sarà il tempo di conquistare Roma, di sentire i passi che diventano musica, di correre mentre la città dolcemente si sveglia.

IL PERCORSO

Si parte dal centro di Roma e si correrà nella storia. Oltre trenta i monumenti e siti storico culturali che i runner ammireranno nel corso dei 42 km della competizione, unica gara al mondo a vantare questo patrimonio e record. Una vera e propria corsa nella storia, Il via, il km 0, sarà come da tradizione dai Fori Imperiali, cuore della città in epoca imperiale, si passa subito per l'Altare della Patria, monumento che modificò totalmente l'assetto rinascimentale di Piazza Venezia. Poi si passerà dal Campidoglio e dal Teatro Marcello.

Poi ancora il Circo Massimo, la maestosa Piramide Cestia, via della Conciliazione, l'abbraccio del Colonnato di San Pietro e dalla Basilica stessa con la sua maestosa bellezza. Proseguono i km con il Ponte Cavour, il Lungotevere, i luoghi che sono stati del villaggio olimpico 1960, Piazzale dell'Acqua Acetosa, Via de Campi Sportivi, Viale dell'Agonistica. al Km 30 si va verso Roma nord, nei pressi di Monte Antenne, la Moschea e poi il ritorno verso il traguardo. Via del Corso, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, immortalata in Vacanze Romane che ha lanciato il mito della città eterna, uno dei tanti luoghi simbolo di Roma.

Ultimi km in Piazza Navona, il salotto 'buono' della città, infine Piazza Venezia e Via dei Fori Imperiali ed infine il traguardo con in fronte il Colosseo, simbolo di Roma e monumento più famoso del mondo.

Organizzata da Infront Italy, Corriere dello Sport - Stadio, Italia Marathon Club e Atielle, Acea Run Rome The Marathon sarà la prima grande maratona internazionale a riprendere le attività e tanti sono i progetti legati all'evento che quest'anno più di sempre desidera coinvolgere tutta la città, ma non solo: dalla staffetta solidale Acea Run4Rome alla Stracittadina Fun Race alla quale si potrà partecipare sia da tutta Italia che dall'estero, fino all'evento che durerà tre giorni grazie anche all'Expo Village aperto da venerdì 17 situato presso le Terme di Caracalla - Stadio Nando Martellini. «La città di Roma è orgogliosa di ospitare una delle più importanti maratone internazionali che si svolgerà dopo il periodo più difficile della pandemia», ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

GIUSEPPE GOLA, ACEA: UN ONORE PER NOI

«L'Acea Run Rome The Marathon segna finalmente il ritorno importante della corsa e del protagonismo dei runner di tutto il mondo», ha detto il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli. «È un onore per ACEA- ha dichiarato invece l'amministratore delegato di Acea, Giuseppe Gola- confermare il suo sostegno a questa edizione della Maratona di Roma, la XXVI della sua storia e la prima dopo l'emergenza sanitaria, ragione questa che le conferisce un significato molto speciale e il valore simbolico di una ripartenza per la città e per la sua comunità. L'Azienda, che si riconosce nei valori dello sport e della partecipazione, lega il suo nome a questo evento, riconosciuto tra le manifestazioni più note a livello internazionale, anche perche' - ha aggiunto Gola - celebra uno degli sport piu' sostenibili al mondo e propone un modo di vivere la citta' in linea con l'impegno green che Acea porta avanti da sempre»

Infine, "i runner di tutto il mondo si meritano di tornare a gareggiare sul serio mettendo definitivamente alle spalle il triste periodo passato: nuovi stimoli, nuovi sogni, nuovi obiettivi e nuova maratona a Roma", le parole di Enrico Castrucci, presidente di Italia Marathon Club. "E siamo orgogliosi, come organizzatori, di dare il primo input ufficiale di ripresa con un world mass-event di questa portata".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA