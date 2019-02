Il richiamo è arrivato questa mattina a “Chi l'ha visto? 11.30” dal papà del nuotatore ferito gravemente per errore a Roma. «Ho quattro figli - racconta il genitore - tutti e quattro nuotatori. Sono riuscito a portare mio figlio Manuel a fare parte del Centro Olimpico di Roma. Ho sempre cercato di toglierli dalla strada e oggi sono vittima di una cosa che è successa su una strada: una cosa che ha dell'incredibile nel 2019».«Per i sacrifici che ho fatto in tutta la mia vita, per tenere sempre i figli lontani dalla strada, l'appello che faccio è: se qualcuno ha coraggio o voglia di dare un segnale, un avviso, per aiutare le autorità giudiziarie a risolvere questo problema, io sarei grato anche perché è impossibile che oggi ancora nelle strade succedono queste cose».