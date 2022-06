«In Italia non c'è lavoro» e altri slogan: spuntano i manifesti in giro per Roma. Ecco il significato

Sono comparsi a tappeto nella notte di domenica per tutta la città di Roma questi manifesti che rilanciano quelle che sono le tematiche più calde degli ultimi tempi: il lavoro e i giovani. “In Italia non c’è lavoro“, con il NON sbarrato, è una delle frasi che si legge da Garbatella a Torpignattara, passando per Trastevere, il centro storico della Capitale, e persino alle pensiline di attesa dei bus.

A firmarli è Epicode, un’azienda ed-tech italiana, che da anni si impegna nella formazione di giovani programmatori e nel loro posizionamento nel mondo del lavoro. Scardinare i luoghi comuni e rovesciare il punto di vista per puntare l’attenzione sulle possibilità e le occasioni che in realtà ci sono nel nostro Paese, non a caso le prime 15 posizioni più richieste sono, per l’appunto, carriere tech.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 09:19

