Roma, venerdì due manifestazioni degli studenti: centro blindato. Il Viminale: rischio infiltrati

Due manifestazioni separate e il rischio che schegge incontrollate possano spostarsi dalle piazze concordate alla volta dei Palazzi istituzionali. Si preannuncia difficile la giornata di domani che vedrà scendere nuovamente in piazza gli studenti. La protesta del Fronte della Gioventù Comunista, contro gli scritti alla maturità e l'alternanza scuola lavoro dopo la morte dei due giovani durante gli stage, avrà il suo clou a Roma.



LO SCENARIO. Primo sit-in dalle 9 alle 11 a piazza Vittorio, all'Esquilino. Il secondo dalle 11 alle 13:30 a piazza Madonna del Loreto, all'inizio dei Fori Imperiali da piazza Venezia. Non solo. Sempre domani inizierà a Roma la tre giorni degli Stati generali della scuola, promossi tra gli altri anche dall'Unione degli studenti in arrivo da tutta Italia.



IL SOSPETTO L'allerta è quindi alta, il Viminale con una circolare ha chiesto alle Prefetture di intensificare i servizi di prevenzione e controllo del territorio, di attivare un dialogo con i promotori e valutare il coinvolgimento dei dirigenti scolastici. Si teme infatti il rischio che la presenza di infiltrati possa far alzare la tensione in piazza e possa portare la protesta anche sotto altre sedi. Prime fra tutti quelle del Miur e del Parlamento.



LA REPLICA Non ci saranno infiltrati, assicurano gli studenti. «Respingiamo questi attacchi ha spiegato Lorenzo Lang, segretario nazionale del Fgc - che hanno l'unico scopo di mettere in discussione il diritto degli studenti di contestare l'alternanza scuola-lavoro e di criticare il governo e di dividere gli studenti in buoni e cattivi, con la storia di infiltrati che non esistono. In tutta Italia, le questure stanno cercando di ostacolare dei normalissimi preavvisi di manifestazione con pretesti arbitrari».

